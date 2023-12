Alexei Navalny | preoccupazione per la sorte dell’oppositore russo | “Nessuna sua notizia da sei giorni Dal carcere non ci dicono dov’è”

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Si sono perse da seile notizie di, l’attivista e politicooppositore di Vladimir Putin che sta scontando una condanna a 19 anni di reclusione per “estremismo”. Secondo quanto riferisce sui social la sua portavoce Kira Yarmish, i funzionari della colonia penale numero 6 di Melekhovo (la struttura di massima sicurezza in cui risultava rinchiuso) affermano che“non è più nella loro lista di detenuti”, ma “si rifiutano di dire dove è stato trasferito“. Nemmeno lunedì mattina – come già neiprecedenti – il blogger è comparso in videocollegamento all’udienza di uno dei tanti procedimenti a suo carico: dalavevano attribuito in un primo momento le assenze a un black-out, salvo poi cambiare versione. Dallo scorso 6 dicembre ...

