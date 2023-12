Alexei Navalny è scomparso e i suoi collaboratori non riescono a mettersi in contatto con lui

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il dissidente russonon è più nell’elenco dei detenuti del carcere in cui si trovava fino a pochi giorni fa. E da quasi una settimana, sei giorni per la precisione, non si hanno più sue notizie. Negli scorsi giorni aveva saltato alcune udienze nei processi in cui è coinvolto. Secondo quanto riferito dal media russo indipendente Meduza, la settimana scorsaha avuto un malore nella sua cella della colonia penale Ik-6 Melekhovo. I medici sono intervenuti per somministrargli una flebo, ma al momento non si sa nulla sulle sue condizioni. E inonin alcun modo aincon lui. «Abbiamo saputo cheha avuto un serio problema di salute, la sua vita è in pericolo», aveva ...