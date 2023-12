Alex Belli pronto per tornare al Grande Fratello? I suoi nuovi commenti

Leggi su biccy

(Di lunedì 11 dicembre 2023) A distanza di due anni possiamo dire senza ombra di dubbio che i protagonisti del GF Vip 6 sono statie Soleil Sorge e uno di loro due potrebbe anche fare un comeback nella casa di Cinecittà. In questi giorni l’attore di CentoVetrine si è espresso su una delle nuove concorrenti: “Posso affermare, che a parer mio Beatrice, sia veramente la più rilevante di questa edizione, la sua personalità, il suo essere sempre lucida con una dialettica splendida. Quindi forza Beatrice“. Ieri lo showman ha anche criticato l’atteggiamento che Massimiliano Varrese ha con Beatrice e ha aggiunto un particolare che potrebbe aprire ad un suo ritorno nel reality: “È troppo da codardi prendersela con Beatrice con questi toni, completamente fuori Luogo! Ci vorrebbe un bel uomo Alfa per farlocon i piedi per terra! Fly down man!“. In effetti ...