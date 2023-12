Alessandro Vigilante capo dell’area creativa di Rochas

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 11 dicembre 2023) E’ l’italianoil nome scelto daper la direzione. La maison di moda francese nel 2025 festeggia i 100 anni di attività. Classe 1982, di origini pugliesi,ha lavorato con Dolce & Gabbana, Gucci, Lorenzo Serafini e The Attico. Nel 2021, in parallelo, ha debuttato con la collezione eponima.entra a luglio del 2015 nel portafoglio di Inter Parfums, colosso di profumeria e cosmesi e licenziatario delle fragranze di marchi prestigiosi come Boucheron, Ferragamo, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, Moncler e Lanvin L'articolo proviene da Ildenaro.it.