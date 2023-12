Al via la nuova stagione di Masterchef

Leggi su agi

(Di lunedì 11 dicembre 2023) AGI - Eterogenei, cosmopoliti, di diversa estrazione sociale e culturale, di tutte le età, con tante storie da raccontare e disposti a mettersi in gioco. Tutti diversi tra loro ma con due tratti in comune: la passione per la cucina e il sogno di diventare il nuovoitaliano. Anche quest'anno aspiranti chef provenienti da tutta Italia (e non solo) si candidano a entrare nella Masterclass diItalia, che riparte con unagiovedì prossimo, 14 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Fra le novità di quest'anno uno 'stess test' per i partecipanti e la presenza di un 'giudice ombra'. La valutazione insindacabile dei piatti e la scelta di chi dei loro autori merita di entrare tra i concorrenti ufficiali di quest'anno, come sempre, è nelle mani dei tre chef stellati Bruno ...