Al Daste una serata per guardare le pellicole amatoriali ‘vintage’ dei cittadini bergamaschi

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Bergamo. La proiezione digirate tra gli anni ’20 e gli anni ’80 da appassionati cineamatori. Due serate per mostrare al pubblico l’esito delle raccolte dei ‘filmini di famiglia’ in pellicola effettuate a Bergamo e Brescia negli ultimi tre anni da Archivio Cinescatti di Lab 80. Un doppio appuntamento al cinema, martedì 12 dicembre a Brescia, e sabato 16 dicembre a Bergamo, allo Schermo Bianco () alle 17. Ihanno portato all’archivio oltre 1.000 bobine, 35mila metri di pellicola, che sono stati restaurati e digitalizzati gratuitamente. Le immagini recuperate sono diventate ispirazione per lavori di studenti di Accademie di Belle Arti e giovani video-maker di tutta Italia: al cinema saranno perciò proiettati i lavori dei giovani registi e una selezione dei filmati recuperati che mostrano Bergamo nel passato. Le ...