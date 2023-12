(Di lunedì 11 dicembre 2023) Si è svolto, nei giorni scorsi, un corso di aggiornamento dei dipendenti degli uffici comunali di via De Amicis, tenuto dagli specialisti dell'(Associazione Italiana Donatori) della nostra ...

Altre News in Rete:

Aido e Anagrafe insieme per le donazione di organi

..., dottoressa Irene Testa, ha espresso "Soddisfazione per la grande sensibilità dimostrata dall'Amministrazione Comunale su di un tema che riscontra ancora oggi troppa diffidenza. Con l'...

Aido e Anagrafe insieme per le donazione di organi Gazzetta D'Asti

Dal Comune ai testamenti del sodalizio - Milano IL GIORNO

Due panchine inaugurate dai donatori di organi: "Vicini al prossimo"

"Io dono! Non so a chi... ma so perché". È stato questo il messaggio lanciato domenica mattina dall’Aido, che ha inaugurato le due nuove "panchine del Dono". Una si trova al Pincio-Belvedere Donatori ...

Potenza Picena e Porto Potenza Picena: inaugurate le due panchine del dono Aido

Con cerimonie sobrie ma significative sono state inaugurate le due panchine posizionate in luoghi strategici del nostro territorio: sul Belvedere Donatori di Sangue - Pincio e in Piazza Douhet: "Non s ...