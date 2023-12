“Ah | ma è lui il fratello” Maria De Filippi | è un altro volto noto della televisione

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ecco chi è ildiDe, untv. Proprio così, la figura di spicco di Canale 5 ha uned è un vip. Ora, molti di voi non sapranno il suo nome, ma conosceranno di certo il suo. Che poi si sa, la conduttrice ha sempre mantenuto un profilo molto riservato sulla sua vita privata, evitando scandali o pettegolezzi. Queen Mary tiene particolarmente alla sua privacy, e questo ha contribuito a mantenerla lontana dai riflettoricronaca rosa. >> “Sei proprio stupida!”. Amici 23,Desbrocca in diretta contro l’allieva Non tutti infatti sanno cheha una cui è molto affezionata, si ...