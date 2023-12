Agricoltura | tra sviluppo sostenibile e nuove sfide | al via il convegno nell’Agro Pontino

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Latina, 11 dicembre 2023 – Innalzamento dei costi, tanto per le materie prime quanto per quelli energetici e logistici, costante richiesta di incremento delle produzioni a fronte di risorse sempre più esigue ed eventi climatici estremi che hanno messo a dura prova i raccolti. La sequenza di avvenimenti dirompenti degli ultimi anni, dalla crisi pandemica alle situazioni geopolitiche sempre più complesse, con il loro corredo di strozzature nelle catene di fornitura e di aumento generalizzato dei costi, ha investito l’intero settore agroalimentare nazionale, senza alcuna eccezione per la filiera pontina. Gli agricoltori non a torto parlano di “” che impongono alle aziende e a tutto il comparto una revisione delle logiche con cui si è operato finora e la delineazione di percorsi di trasformazione che consentano di adottare risposte resilienti, ...