Agnano | 3 kg di hashish nascosti nell’armadio di casa | arrestato 58enne

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Gli agenti hanno trovato 31 panetti diin totale Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto, all’interno di un armadio della camera da letto, 31 panetti di hashis del peso complessivo di circa 3 kg. Pertanto, unnapoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. www.impresaitaliana.net L'articolo proviene da Impresa Italiana.

