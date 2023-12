Aggiornamenti ultim’ora GF | le percentuali

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF,: svelate le! Chi sarà la concorrente meno amata dal pubblico del reality show di Canale 5. I datiGF: SARA RICCI IN FONDO ALLA CLASSIFICA, LOTTA FRA PERLA E VITTORIO PER IL PRIMO POSTO. L’ATTRICE DI VIVERE A RISCHIO ELIMINAZIONE SABATO 16 DICEMBRE 2023- Siamo ormai a pochissime ore dalla ventiseiesima diretta del GF, Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli: l’esito del televoto è ormai certo! Scopriamo ...