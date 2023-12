Adriano Celentano e il clamoroso annuncio durante la diretta di “Domenica In”

Altre News in Rete:

Sanremo 2024, il caso La Sad e gli altri: scandali e veleni al Festival

Da Vasco Rossi in gara a Eminem ospite ma anche, anni prima, gli strali super il testo di 'Chi non lavora non fa l'amore' definito inaccettabile perché qualunquista e antisindacale.

Adriano Celentano torna in tv: Il programma è pronto, non so se sarà sulla Rai o su La7” la Repubblica

Adriano Celentano, bomba a Domenica In: "Torno in tv. In Rai o..." Il Tempo

Sanremo 2024, il caso La Sad e gli altri: scandali e veleni al Festival

Da Vasco Rossi in gara a Eminem ospite ma anche, anni prima, gli strali su Adriano Celentano per il testo di ‘Chi non lavora non fa l’amore’ definito inaccettabile perché qualunquista e antisindacale.

Champions League, Real Sociedad – Inter in chiaro su Canale5

Su Canale5 Terra Amara ha ottenuto un a.m. di 2.924.000 spettatori pari … Leggi tutto “Ascolti TV di domenica 10 dicembre 2023: Terra Amara supera Fenoglio, bene Fazio” Adriano Celentano torna in TV ...