«Adolfo Urso è massone» | e il ministro querela Report

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ildel Made in Italy e delle Impreseha annunciato unanei confronti della trasmissione di Rai3«ha dato mandato ai suoi legali di denunciare in ogni sede il conduttore diSigfrido Ranucci e gli autori del servizio in onda domenica 10 su Rai3», nonostante ilavesse già eccepito «l’assoluta falsità» delle notizie riportate sulla asserita adesione a logge massoniche e l’intento «gravemente diffamatorio», fa sapere un comunicato del Mimit.ha ospitato ieri sera una dichiarazione di Gioele Magaldi, ex Maestro Venerabile della loggia “Monte Sion di Roma” (Goi) e Gran Maestro del movimento massonico “Grande Oriente Democratico” (God). «...