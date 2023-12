Addio Georgiana “Tutto all’improvviso” | muore giovane mamma | figlia di 6 anni dà allarme

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Una tragica vicenda ha colpito la comunità di Collescipoli:Madalina, madre di tre bambine e residente danel paese, è deceduta in circostanze ancora avvolte nel mistero. La sua scomparsa, avvenuta nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Terni, è ora oggetto di un’indagine guidata dal pm Giorgio Panucci., dodici giorni dopo aver dato alla luce la sua terza, ha subito un arresto cardiaco mentre allattava. Nonostante i rapidi soccorsi e il trasferimento in ospedale, il suo cuore ha cessato di battere venerdì, lasciando una famiglia sconvolta dal dolore. Il marito, Costantin Mardare, ha sporto denuncia contro ignoti per omicidio colposo presso la stazione dei carabinieri di Collescipoli. Affiancato dall’avvocato Erdis Doraci, Costantin chiede chiarezza sulla morte della ...