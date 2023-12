Ace Steel si coccola l’allievo prediletto | “CM Punk è tornato per far vedere al mondo chi ca**o è!”

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il ritorno di CMa Survivor Series ha già fatto storia, inanellando record tra i social e monopolizzando l’attenzione dei media. Tutti hanno commentato il ritorno dia Stamford, ma mancava ancora una voce particolarmente coinvolta. Ace, allenatore e amico del Best in the World, ha finalmente commentato il nuovo esordio di CMin WWE dopo quasi dieci annidi assenza.miglioreè stato licenziato dalla AEW quando dopo gli avvenimenti post All Out dell’anno scorso, per poi essere reintegrato e nuovamente messo alla porta poco dopo il licenziamento di CM. Intervenendo al podcast Wrestling with Rip Rogers, Aceha parlato del ritorno di CMin WWE, dichiarando di essere molto ...

Altre News in Rete:

Fanttik is Making Christmas Merrier with Unprecedented Deals of up to 55% Discounts

... XMASX806 X9(for bicycles) $59.97 34% off Coupon + Use code: XMASX903 Straightly 34% off ... Ideal for gifting and tackling various tasks, from phones to cameras, its 50 durable S2 hardened...

Ace Steel è stato rilasciato di nuovo dalla AEW The Shield Of Wrestling