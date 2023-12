Accostato al Napoli | l’obiettivo non chiude la porta | “Tutto può succedere”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 11 dicembre 2023)delin un’intervista parla dell’interesse del club partenopeo e nonaffatto la: di chi si tratta Le ultime prestazioni poco convincenti delhanno spinto De Laurentiis ad effettuare valutazioni anche su alcuni componenti del direttivo del club. In particolare, nelle ultime settimane circolano insistentemente voci riguardo l’interruzione del rapporto con Meluso. Arrivato appena quest’estate, con sorpresa di tutti, l’attuale direttore sportivo azzurro non ha lasciato il segno come ci si aspettava. Per questo motivo è possibile che De Laurentiis opti per un immediato cambio. Tra i nomi accostati alc’è anche quello dell’ex Lazio Igli Tare. Tare in orbitacome nuovo ds: le sue dichiarazioni Tare ha lasciato il ruolo di ...