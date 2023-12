Accesso regionale alle terapie innovative | Sicilia | da gennaio un sistema informatico per malati reumatici

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) (Adnkronos) - Stop a liste di attesa e migrazione sanitaria. Ma in Oncologia e Oncoematologia servono personale e una cabina di regia per integrare le reti di cura. Palermo, 11 dicembre 2023 - Car-t, anticorpi monoclonali, profilazione genomica, farmaci biologici: ecco le, cure capaci di cambiare la storia clinica di pazienti affetti da gravi malattie cronico-degenerative e fare la differenza in campo immunologico, ematologico, oncologico, endocrinologico, reumatologico. Inammonta a circa 68 milioni di euro la fetta di finanziamenti attinti al fondo nazionale per le cure(1 miliardo di euro incrementato di 100 milioni annui dal 2022), ma circa il 30% di questa somma (20 milioni di euro) non viene utilizzata a causa della mancanza di una Cabina di regia in grado di creareun flusso ...