Accademia superata in quattro set a Monopoli

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAncora una sconfitta in campionato per l’Volley che ieri pomeriggio è statain trasferta dalla Fenixcon il punteggio di 3-1 (15-25, 25-19, 25-22, 25-10) nella decima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2. Eppure la partenza delle giallorosse era stata davvero convincente. La formazione beneventana, infatti, domina in lungo e in largo l’intero primo set fornendo una prestazione che lasciava presagire ad un risultato incoraggiante. E invece, a partire dal secondo set, complice anche la ripresa delle padrone di casa, l’non è riuscita più a incidere come nella prima frazione, vanificando un largo vantaggio sia nel secondo che nel terzo set, frazione risultato decisiva ai fini del risultato. Sotto 2-1, le benevntane sono infatti crollate nel quarto ...