Accademia di Santa Sofia | giovedì il concerto del soprano Peleskova

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti14 dicembre, con la grande guest star, ilceco, Leona, interprete solista d’eccezione di uno straordinariodal titolo Tra Melodramma e Bel Canto, torna a Benevento l’Orchestra da Cameradi. Un imperdibile appuntamento, dunque, per tutti gli appassionati della grande musica classica, del bel canto e non solo, proposto dall’dinella nuova Stagione Concertistica 2023/2024, sempre in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio e il Conservatorio di Benevento. La direzione artistica è sempre di Marcella Parziale e Filippo Zigante, e la consulenza scientifica di Aglaia McClintock. Da quest’anno anche Banco Bpm ...