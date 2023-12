Accadde oggi | 11 dicembre | Luigi Menti ed altre ricorrenze 

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 11 dicembre 2023) 11edricorrenze Ie il Vicenza. Anzi, Vicenza. L’112013 se ne andava, oltre trecento presenze in Serie A con il Lanerossi. Nel giorno del sessantesimo compleanno di Leonardo Menichini, più di duecento gare nel massimo campionato Roma, Catanzaro e Ascoli: sulla sponda giallorossa del Tevere tornò come vice di Carletto Mazzone. Compiesessant’anni Mario Been, vincitore con il Feyenoord di un campionato e di una Coppa d’Olanda: ha festeggiato anche una Mitropa con il Pisa. E’ nato lo stesso giorno di Nigel Winterburn, il quale con l’Arsenal conquisto numerosi titoli: parliamo di un calciatore tra i primi in assoluto per maggior numero di presenze con la maglia dei ‘Gunners’. GLIEROIDELCALCIO.COM ...