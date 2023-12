AC PERUGIA CALCIO – Risultati settore giovanile gare 9-10 dicembre

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Foggia, domenica 102023 – ore 16:30 – centro sportivo Madrepietra – 12^ giornata Campionato UNDER 17 Serie C FOGGIA-3-1 FOGGIA: Del Vecchio, Pignatelli M., Canzaniello, De Marco (45’ st Granieri), Caggianello, Moronese, Scoccola (45’ st Ilardo), Mollo, Chiacchio (25’ st Di Vaio), Gambino (25’ st Mormile), Pignatelli C. A disp.: De Lucia. All.: Tommaso Zinlli: Romagnoli, Hajri (27’ st Cresci), Massari (27’ st Cantalino), Liberti, Salustri, Mannarini, Romani (43’ st El Ouardi), Rondolini, Cardoni (17’ st Merli), Calzoni (17’ st Bevilacqua), Giordani. A disp.: All.: Alessandro Nasini ARBITRO: Carlo Oronzo Spadavecchia di Molfetta (Capuano – Caporeale) RETI: 46’ pt Scoccola, 37’ st De Marco, 47’ st Bevilacqua, 48’ st Mormile FOGGIA – Si interrompe a Foggia la striscia di ...