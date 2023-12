Altre News in Rete:

Marsilio, 'sbloccati 300 mln per ospedali, cantieri ad Avezzano, Lanciano e Vasto'

... Marco Marsilio, a margine della partecipazione all'evento 'La sanità del futuro - un bene indivisibile da Nord a Sud', in corso al ministero della. "C'è una responsabilità generale, ma ...

A Roma la salute del terzo millennio, esperti a confronto Tiscali Notizie

Salute: l'As Roma aderisce alla campagna del ministero «Dona Vita. Dona Sangue» il 9 e 10 dicembre al Foro Italico Corriere Roma

Fedriga (Regioni), 'destra e sinistra non usino sanità per consenso'

Roma, 11 dic. (Adnkronos Salute) - "Da troppi anni sia destra che sinistra utilizzano i temi della sanità rispetto all'opportunità se in maggioranza o in minoranza, come scalpo politico per avere più ...

Schillaci, 'futuro è visione One Health e investire in prevenzione'

Roma, 11 dic. (Adnkronos Salute) - "La sanità del terzo millennio è più equa su tutto il territorio e non solo al Nord o nelle grandi città. Abbiamo a cuore da una parte i cittadini, per i quali ...