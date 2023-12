A Riccione è morta Pelé | la delfina più longeva d’Europa

Leggi su open.online

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Nella notte di domenica al parco Oltremare è, lapiù. E tra i più anziani anche del mondo visto che i tursiopi in natura vivono 20 anni, e in ambienti controllati circa 40., spiega oggi il Quotidiano Nazionale, è arrivata a 59: un caso più unico che raro. Laera arrivata in Italia nel 1972 dal Texas. Leandro Stanzani, presidente del parco Oltremare, racconta chevenne acquistata con altri tre esemplari dalla società che gestiva ilrio die altri acquari. Pochi mesi dopo fu trasferita a: «Il nome gliel’ho dato io e viene dalla sua capacità di fare esercizi con la palla. Pelè non ha mai avuto figli, «ma in compenso è stata ...