A cup of Vivi | nel cuore di Roma l’ora del te si fa calda e gourmet

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Una ricca carta di tè, infusi e cioccolate calde. Un menu di prelibatezze tutte da gustare, come i golosi Brownies fatti in casa, gli Sconescon panna e marmellata di fragole o il più classico dei Tiramisù accompagnato da un più contemporaneo e goloso crumble al caffè.del tè si fa ancora piùe suggestiva, in una delle cornici più belle del centro storico di, in un palazzo antico che si diverte tra design moderno e pezzi vintage, per un’immersione nel bello e nel buono. Siamo da, Food & Lifestyle brand fondato da Daniela Gazzini e Cristina Cattaneo, nella sede di recente apertura a due passi da Piazza Venezia, già illuminata a festa con lo speciale albero di Natale illuminato da energia pulita LifeGate per le fonti rinnovabili italiane, e gli speciali addobbi decorati dai clienti ...