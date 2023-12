A calci nel sedere Djokovic | un brutale sfregio a Jannik Sinner

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il 2023 è stato l'ennesimo anno in cui Novaksi è confermato protagonista assoluto del tennis mondiale. A febbraio ha battuto il record di settimane in cima al ranking, fin lì appartenuto a Steffi Graf (377 lei, 378 lui); si è aggiudicato Australian Open, Roland Garros e US Open, diventando il recordman di titoli Slam vinti, cioè 24. E, per chiudere, ha trionfato alle ATP Finals di Torino, nell'ultimo atto contro il nostro. Insomma, un trionfo. Il campione serbo si è confessato in un'intervista rilasciata alla Cbs per la celebre trasmissione 60 minutes. In primis, ovviamente, il rapporto con gli altri due big degli ultimi dieci e più anni, Roger Federer e Rafa Nadal: “C'è grande rispetto per Federer e Nadal, ma non siamo amici, perché siamo rivali e questo rende difficile il fatto di stare vicini e condividere intimità della nostra ...