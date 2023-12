5 oggetti che teniamo in bagno | anche se non dovremmo

Leggi su dilei

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Quando si tratta di organizzazione della casa, ilè una delle stanze più difficili da sistemare: ci vuole davvero un attimo per ritrovarsi sommersi diche non trovano altra collocazione, e che quindi finiscono nel cassettone sotto al lavello o nella colonna a parete ormai stipata di qualsiasi prodotto per l’igiene (e non solo). Tuttavia, così è facile incappare in alcuni errori tanto comuni quanto non scontati. Ci sono infatti degliche non andrebbero mai tenuti in, e che invece quasi tutti abbiamo proprio in questa stanza. Scopriamo quali sono. Make up e profumi A meno che non si abbia a disposizione una toeletta in camera da letto, spesso i prodotti destinati al make up e i profumi finiscono nell’armadietto del. Si tratta però di un errore che facciamo in tanti: ...