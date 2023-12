115 anni e non sentirli | questa donna rivela il segreto della sua incredibile longevità

Leggi su lalucedimaria

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Unaè arrivata all’età di 115e ha svelato il suo, che non consiste in qualche sofisticatissimo trattamento. Al giorno d’oggi infatti c’è chi cerca di guadagnarsi l’elisir di lunga vita in tutti i modi. Ci sono ad esempio i transumanisti che ogni tre per due annunciano la “vittoria” sulla morte L'articolo proviene da La Luce di Maria.