Zoff sullo scudetto | «Inter più forte | ma la Juve sarà lì fino alla fine»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 dicembre 2023) Le parole di Dino, ex portiere dellantus e della Nazionale, sulla lottacontro l’. I dettagli Dino, ex giocatore della, ha parlato a Tuttosport della lotta. PAROLE – «L’mantiene ancora i favori del pronostico. Sono i nerazzurri la squadra più, però questasta dimostrando di potersela giocare. Questa è una cara vecchia regola del calcio che non tramonta mai. Se hai una difesae solida, sei a buon punto. Prendere pochi gol èbase delle squadre che ottengono grandi successi».