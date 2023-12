Zazzaroni si schiera con Mourinho | “Ho apprezzato che non abbia chiesto scusa a Marcenaro Le scuse non erano dovute”

Leggi su sportface

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ivan, direttore del Corriere dello Sport, sulle colonne del quotidiano quest’oggi si sofferma sulla situazione di Josè. Una possibile squalifica è infatti ritenuta probabile dopo gli attacchi di una settimana fa all’arbitro. Un qualcosa che non trova d’accordo il giornalista e opinionista calcistico: “E se per una volta il calcio non punisse? E se si dimostrasse più forte delle parole, soprattutto quelle pronunciate da un professionista che in più di vent’anni ad altissimo livello ne ha viste, sentite e anche subite di ogni colore? E se gli arbitri accantonassero finalmente la loro fastidiosa e antistorica suscettibilità affrancandosi da pressioni e provocazioni dirette e indirette? Ho seguito con attenzione la conferenza stampa – in italiano – del tecnico della Roma e ho ...