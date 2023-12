Yuri Glazov e la mancanza di una Norimberga del comunismo

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 10 dicembre 2023) L’Unione Sovietica, nel 1985, sembrava invincibile. La maggior parte degli osservatori delle vicende sovietiche erano consapevoli delle tensioni sistemiche interne, “contraddizioni” nel gergo marxista, ma pochissimi avrebbero scommesso su una imminente implosione del regime. A quei pochissimi appartenevano i piccoli e assediati circoli della dissidenza dentro e fuori il Patto di Varsavia. Dissidenti snobbati La maggior parte degli accademici occidentali, occupati a esaminare gli arcani meccanismi del Politburo, consideravano gli ideali dei dissidenti delle romantiche fantasticherie. Gli oppositori di Mosca potevano essere ammirati, ma non presi troppo sul serio. Vi furono, però, notevoli eccezioni, tra cui quelle di Zbigniew Brzezinski, Robert Conquest, Martin Malia, Richard Pipes e Robert C. Tucker, studiosi che non smisero mai di prestare ascolto ai dissidenti dell’Europa ...