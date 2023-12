WWE | Sarà riuscito Baron Corbin a conquistare il titolo di NXT a Deadline? Ecco come è andata

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 10 dicembre 2023)voleva una chance alda qualche settimana, ma solo quando ha iniziato a menzionare la famiglia di Ilja Dragunov nella loro faida, il campione gli ha concesso una chance. Purtroppo per luinon èa sconfiggere “The Mad Dragon” questa notte ad NXT, l’ultimo PLE di NXT dell’anno nonché dell’intera WWE. Dragunov -infatti- è uscito dalla Total Mortgage Arena ancora campione di NXT. L’incontro è iniziato in modo equilibrato, conha spinto Dragunov contro il tavolo di commento, che a quanto pare era stato rinforzato dopo gli il turbolento Iron Survivor Challenge.ha continuato a colpire le costole di Dragunov per tutto l’incontro, ma Dragunov ha resistito, vincendo alla fine grazie alla terza ...