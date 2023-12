WWE | CM Punk e Shawn Michaels aprono Deadline | potrebbe firmare per NXT?

Altre News in Rete:

Survivor Series, la WWE batte i record di tutti i tempi per visibilità, vendite e merchandise

Berlino ospiterà Bash in Berlin nell'agosto 2024: il primo grande Premium Live Eventin Germania Inoltre, il ritorno a sorpresa di CM, dopo quasi un decennio di assenza dalla, ha ...

WWE: CM Punk lascia intendere che si presenterà a Deadline Tuttowrestling

CM Punk pianifica una comparsata a NXT Deadline L'indizio social World Wrestling

Former WWE Superstar Now A Free Agent

Professional wrestling always tends to be a little bit in flux, and with a former WWE Superstar now a free agent, that remains the case.

Cora Jade e la foto con CM Punk dopo NXT Deadline

Cora Jade e CM Punk sono apparsi a NXT Deadline 2023. Al termine dell'evento, i due wrestler si sono fatti una foto insieme.