Volley | Serie A1 Femminile 2023 2024 | Conegliano e Milano sul velluto | bene anche Roma

(Di domenica 10 dicembre 2023) L’undicesima giornata dellaA1diha visto andare in scena quattro match alle ore 17:00, con le prime della classifica che non hanno tradito le attese. Prosegue infatti la marcia a punteggio pieno della Prosecco Doc Imoco, che si è imposta in tre set ai danni della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia con i parziali di 25-18, 25-20, 25-17. Mai in dubbio il successo della capolista, capace di gestire allungando nei momenti decisivi. A fine partita il tabellino vede Kelsey Robinson-Cook a quota 13 punti, ma la top scorer è Isabelle Haak a quota 15. A Vallefoglia, che rimane comunque ai margini della zona playoff, non bastano i 14 punti di Alice Degradi.A1: RISULTATI E ...