Volley | Perugia vince il Mondiale per Club! I Block Devils si confermano padroni del globo | Itambé Minas ko

(Di domenica 10 dicembre 2023)ha vinto ilper Club 2023 dimaschile, confermandosi sul trono del pianeta pallavolistico dopo aver alzato al cielo il trofeo dodici mesi fa in Brasile. Ihanno dominato la finale contro i brasiliani dell’, trionfando a Bangalore (India) con un secco 3-0 (25-13; 25-21; 25-19) e chiudendo così la rassegna iridata da imbattuti, senza tra l’altro lasciare per strada un set (cinque successi in altrettanti incontri disputati, tutti per 3-0). I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno conquistato il secondo titolo stagionale, visto lo scorso 1° novembre avevano avuto modo di portare a casa la Supercoppa Italiana. La corazzata umbra, che ieri aveva surclassato i temibili turchi dell’Halkbank Ankara di Nimir Abdel-Aziz ed ...

