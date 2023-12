Volley femminile | Conegliano e Milano si rispondono a distanza in Serie A1 | Egonu e Haak top scorer Ok Roma

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) Nel pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per l’undicesima giornata dellaA1 diprosegue la propria cavalcata, sconfiggendo Vallefoglia con un secco 3-0 (25-18; 25-20; 25-17) e infilando così l’undicesima vittoria consecutiva. Le Campionesse d’Italia confermano la propria imbattibilità in campionato e si confermano al comando con 33 punti e cinque lunghezze di vantaggio nei confronti di. A trascinare le Pantere sono state l’opposto Isabelle(15 punti) e la schiacciatrice Kelsey Robinson (13), in doppia cifra anche la centrale Sarah Fahr (11 punti, 2 muri, 2 ace) accanto a Marina Lubian (6). Alle marchigiane, che restano comunque in lotta per un posto in Coppa Italia, non sono bastate Alice Degradi (14) e Camilla Mingardi ...