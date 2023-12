Voglio essere come Giulia | le parole di Cecchettin da Fazio che stronca gli hater

Leggi su iltempo

(Di domenica 10 dicembre 2023) Un grande applauso con tutto il pubblico in piedi ha accolto Ginonello studio di Che tempo che fa, in onda su Nove domenica 10 dicembre. Fabioha accolto il padre diCecchetin, la ragazza veneta uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, ricordando il discorso che l'uomo ha fatto in occasione dei funerali della figlia a Padova, che ha commosso l'Italia e aperto un capitolo nuovo sul dibattito sulla violenza di genere. "Il discorso è nato da un profondo dolore interamente e cercare di capire quali siano le cause che mi hanno fatto vivere questa tremenda avventura - ha esordito l'uomo - Ho una mente razionale, penso, e quindi sono un po' astratto da quello che era il mero dolore per cercare di capire, per prima cosa, dove avessi sbagliato io e poi per cercare di dare quantomeno un aiuto a chi ancora non ha ...