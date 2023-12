Viva l’Italia anti-juventina! Chissà se la Digos correrà a identificarci

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 10 dicembre 2023) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 15° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2023-24Gridano sugli spalti dello Stadium i tifosi azzurri.se laa identificarli. Terza tappa di un ciclo terribile. Terza sconfitta consecutiva. Eppure la squadra c’è. È messa bene in campo. Domina per tre quarti della gara. Gioca un gran primo tempo. Attacca, caparbia. Fraseggia e palleggia. Produce calcio, a sprazzi anche bello. Registra un possesso palla dilagante. Schiaccia la Vecchia. Ma niente, non segna. È questo il guaio. Vince chi fa muovere la rezza. Il calcio è un gioco così. Kvara si divora letteralmente una sorta di rigore in movimento, su strepitoso invito di Osi. Una cosa che non si può guardare. Il capitano fa praticamente lo stesso, anche ...