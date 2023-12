VIDEO – Inter-Udinese | i migliori momenti dalle telecamere del club

(Di domenica 10 dicembre 2023)è finita 4-0, la squadra di Simone Inzaghi ha messo in piedi uno show senza precedenti. Ilnerazzurro pubblica ilproprieinedite su Youtube.è finita 4-0, i tifosi hanno potuto godere di uno spettacolo assoluto. Prima Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco e Marcus Thuram poi Lautaro Martinez a chiudere nel finale di gara. La squadra di Simone Inzaghi è arrivata al massimo delle sue potenzialità nella serata della quindicesima giornata di Serie A, che ha riportato i nerazzurri proprio in vetta alla classifica. La Juventus è stata sorpassata ancora, la sfida a distanza continua. Di seguito ildei...

Altre News in Rete:

Inter, Frattesi non gioca ma Simone Inzaghi se lo coccola: il retroscena del colloquio tra i due

Un caso In potenza sì, ma Simone Inzaghi nel dopopartita di- Udinese ha provveduto subito a ... in primis il diretto interessato: ma Inzaghi, come si vede da unche è circolato sul web, ...

Inter-Udinese 4-0: video, gol e highlights Sky Sport

Arriva l'Inter, cori e fumogeni: che atmosfera a San Siro! La Gazzetta dello Sport

Inter, Lautaro ora è totale: nell’ultima versione ha aggiunto un’altra arma

"Due reti delle quattro segnate dall’Inter contro l’Udinese sono arrivate così ... Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a. Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è AMALA S.N.C. per ...

DAZN: furia viola contro l’ex

L’ex viola Riccardo Montolivo, su DAZN, durante il post partita di Inter- Udinese, (finita 4-0 per la squadra di Milano), ha dato i suoi pronostici delle sfide della giornata di Serie A. La sua ...