Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 dicembre 2023)DEL 10 DICEMBRE DICEMBREORE 13.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO COJN IL RACCORDO ANULARE IN ESTERNADOVE A CUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME DI SONO FORMATE CODE TRA VIA OSTIENSE E LAFIUMICINO MENTRE SULLA CARREGGIATA INTERNA SEGNALIAMO RALLENTAMENTI A TRATTI TRA A24 E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E IL VIBIO CON LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE OGGI IN CENTRO COME DI CONSUETO PEDONALIZZAZIONE FESTIVA SU VIA DEI FORI IMPERIALI, DEVIAZIONE PER LE LINEE DI BUS DI ZONA INFINE DALLE 20,45 ALLO STADIO OLIMPICO-FIORENTINA, QUINDICESIMA GIORNATA DI SERIE A. ANCHE IN QUESTO CASO CHIUSURE E DEVIAZIONI DELLE LINEE BUS NELLE ...