Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2023 ore 12 | 30

(Di domenica 10 dicembre 2023)DEL 10 DICEMBRE DICEMBREORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO IL TRAFFICO è REGOLARE SIA SUL RACCORDO ANULARE CHE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLAFA ECCEZIONE UN VEICOLO IN FIAMME SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO CON CODE ALL’ALTEZZA DI VIA OSTIENSE PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE OGGI IN CENTRO COME DI CONSUETO PEDONALIZZAZIONE FESTIVA SU VIA DEI FORI IMPERIALI, DEVIAZIONE PER LE LINEE DI BUS DI ZONA INFINE DALLE 20,45 ALLO STADIO OLIMPICO-FIORENTINA, QUINDICESIMA GIORNATA DI SERIE A. ANCHE IN QUESTO CASO CHIUSURE E DEVIAZIONI DELLE LINEE BUS NELLE STRADE LIMITROFE ALL’IMPANTO SPORTIVO SEMPRE PER GLI EVENTI SPORTIVI OGGI A LATINA GARA DI DUATHLON ...