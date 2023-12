Varrese | furia contro Beatrice nella notte | “Questo è un pazzo | urlava ed ha svegliato tutti!” | cosa è successo a telecamere “spente” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 10 dicembre 2023) Valentina Melis, ex moglie di Massimiliano, ha svelatone pensa diLuzzi ed ovviamente, da meravigliosa attivista femminista quale è, si trova in linea con il pensiero dell’attuale concorrente del Grande Fratello.” Intanto è un piacere ascoltarla, perché ha una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.