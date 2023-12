Vacanze da James Bond

Leggi su panorama

(Di domenica 10 dicembre 2023) Un libro racconta l’agente segreto 007 come fosse un moderno «Travel influencer», vero viaggiatore, mai banale turista. Sempre in avanscoperta nei luoghi che hanno fatto e faranno tendenza. Ecco i più famosi e in che film li abbiamo visti. Nessuna agenzia di promozione turistica è stata mai efficace quanto i film di 007. Fin dagli esordi, nel 1962, l’agente segreto creato da Ian Fleming ha presentato al suo pubblico alcuni dei luoghi più belli e spettacolari del mondo. D’altra parte il turismo d’élite è uno dei pilastri su cui si basa la saga, insieme allegirl, ai gadget tecnologici ideati da Q, e ai covi dei cattivi che combinano cemento armato, natura e pezzi da museo. Nella cinegeografiaiana la parte del leone la fanno i luoghi esotici: nel primo film della serie, Licenza di uccidere, era di scena la Giamaica, di lì a poco, in ...