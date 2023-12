Uomini e Donne | Valeria Panza commenta il trono di Cristian Forti dopo l’addio

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 10 dicembre 2023)è tornata a parlare dinonostante non faccia più parte del programma, infatti l’ex corteggiatrice ha condiviso i dettagli della sua esperienza, svelando cosa l’ha spinta a partecipare e come ha vissuto la sua avventura conin un’intervista esclusiva per Casa Lollo con Lorenzo Pugnaloni.: ecco come è stata presaha raccontato come sia iniziata la sua avventura a, spiegando che si trovava in Sardegna quando si è resa conto di essere stata contattata su Instagram assieme ad altre sue conoscenti, così ha accettato di partecipare per gioco, anche se avrebbe preferito fare la ...