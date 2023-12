Uomini e Donne va in pausa per il periodo natalizio | ecco quando riprenderà

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 10 dicembre 2023) Il programma, condotto da Maria De Filippi, si prepara a fermarsi per lanatalizia. Tuttavia, la ricerca dell’amore non si ferma mai per i suoi protagonisti. Scopriamo fino aandrà in onda prima della sospensione dovuta alle feste e cosa ci riserverà nel nuovo anno il programma che ha fatto sognare tanti cuori., la sospensione natalizia Come Amici 23, anchesi fermerà per lanatalizia. Le puntate andranno in onda fino a venerdì 22 dicembre, per poi essere sospese durante le festività natalizie. Come ogni anno Mediaset ha previsto un palinsesto dedicato interamente al, dando spazio a film, trasmissioni, ecc…compresi eventi ...