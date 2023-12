“Uno choc sarà inevitabile” | Milei è presidente | parole esplosive

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023) "Non ci sono soldi, si renderanno dunque subito necessarie riforme-": Javierlo ha detto dopo aver giurato e quindi dopo essere ufficialmente diventato il nuovodell'Argentina. "Per l'economia nel breve termine le cose peggioreranno - ha proseguito - dovrò prendere tutte le decisioni che si renderanno necessarie". E ancora: "Oggi inizia una nuova era di pace e prosperità, di crescita e sviluppo, di libertà e progresso".ha poi spiegato quali sono le sue soluzioni: "Per far uscire il Paese dalla profonda crisi economica, il governo dell'Argentina, che ha ricevuto la peggiore eredità fiscale della storia", dovrà attuare dei tagli. Al momento, il Paese sconta un "deficit pari al 17 per cento del prodotto interno lordo, il 5 per cento legato al tesoro e il 10 per cento alla Banca centrale. ...