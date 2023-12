Unione o semplice continente? Le ricerche sull’Europa nel mondo

Leggi su formiche

(Di domenica 10 dicembre 2023) Il gigante dei motori di ricerca Google, tra i vari servizi che offre gratuitamente ai propri utenti, include anche uno strumento che permette di ottenere dati statistici legati a specifici argomenti, o specifiche(in inglese – query). Si tratta di dati “comparativi”, nel senso che i risultati che vengono riportati non sono “nominali”, ma sono un’elaborazione di tali dati, creata per fornire una visione su come il volume dellesi sia modificato nel tempo. Per ogni ricerca, inoltre, la piattaforma associa anche gli “argomenti” correlati o le “query associate”, consentendo così di avere, pur con tutti i limiti del caso, una visione d’insieme su quanto un determinato argomento sia popolare in una data nazione, e quali aspetti risultino essere più importanti di altri per le persone che in tale nazione hanno mostrato interesse (facendo una ...