Una sedia vuota per Mohammadi | vincitrice del Nobel per la Pace | “In Iran regime tirannico”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023) Sullo scranno delladel Premioper lanon c’era seduto nessuno. Nargesa Oslo non è potuto andarci. L’attivistaiana è detenuta dal 2021 nel carcere di massima sicurezza di Evin a Teheran e proprio da oggi in sciopero della fame. La donna, in occasione dell’evento, ha condannato il “religioso tnico e misogino” dell’attraverso un messaggio riportato dalla figlia. Nella cerimonia per ricordareè stata simbolicamente collocata una, dietro la quale è stato posto una foto, scelta dalla stessa attivista, che la mostra sorridente e in abiti colorati. Sono stati i figli della donna, i gemelli Kiana e Ali di 17 anni, a ritirare il premio ...