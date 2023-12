“Una nuova era | viva la libertà” Il discorso integrale di Milei

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 10 dicembre 2023) Pubblichiamo la traduzione delche Javierha tenuto oggi 10 dicembre in occasione della cerimonia di investitura da presidente dell’Argentina. Onorevoli Ministri della Corte, onorevoli governatori, onorevoli deputati e senatori nazionali, presidenti e dignitari stranieri, Argentini, oggi inizia unaera in Argentina. Oggi poniamo fine ad una lunga e triste storia di decadenza e declino e iniziamo il percorso di ricostruzione del nostro Paese. Gli argentini, con forza, hanno espresso una volontà di cambiamento senza ritorno. Non c’è modo di tornare indietro. Oggi seppelliamo decenni di fallimenti, liti intestinali e dispute senza senso. Combattimenti che hanno solo distrutto il nostro amato Paese e ci hanno lasciato in rovina. Oggi inizia unaera in Argentina. ...