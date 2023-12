Un insolito addio

Leggi su bergamonews

(Di domenica 10 dicembre 2023) Il 4 dicembre quell’anno cadeva in una nebbiosa mattina tardo autunnale. Il giorno in cui, cinque anni prima, avevano scelto di iniziare il loro percorso insieme come coppia. Erano stati cinque anni di crescita, gioie, passioni, viaggi, sogni, incanti, ma anche di liti, ostilità, discussioni… Purtroppo, queste ultime erano diventate troppe e irrisolvibili. Pertanto erano giunti insieme alla triste decisione finale, concordando di incontrarsi proprio la mattina del loro anniversario per formalizzare la conclusione della loro storia. Si amavano ancora, forse più di prima, ma avevano compreso che le condizioni non permettevano al loro rapporto di essere costruttivo e positivo. Si ritrovavano frequentemente coinvolti in conflitti, quasi alleandosi con il resto del mondo contro l’altro. Era accettabile amarsi intensamente senza nutrire un autentico desiderio di bene reciproco? Si dovevano ...