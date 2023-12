Un giro al centro commerciale costa caro al latitante

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEra sfuggito a un ordine di custodia cautelare emesso dal tribunale di Vallo della Lucania per il reato di furto aggravato in concorso e da quel giorno, il 19 luglio scorso, di un 26enne di origine albanese, si erano perse le tracce. Questo almeno fino a ieri sera. Siamo a Marcianise in une due carabinieri passeggiano tranquillamente liberi dal servizio. Sono due marescialli e mentre il primo presta servizio nella stazione di Acerra la collega lavora nella scuola allievi marescialli di Firenze. Il 26enne è nella lista dei “Catturandi“. I Carabinieri riconoscono il 26enne e lo seguono mentre passeggia tra i negozi come un qualsiasi cittadino. Intanto la segnalazione ai colleghi di Acerra ed alla sezione operativa di Castello Di Cisterna è già partita e i militari non impiegano molto ad arrivare nel ...